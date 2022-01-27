Активация баланса «Тройки» стала доступна на всех видах наземного транспорта в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Активация баланса карты «Тройка» заработала во всех видах наземного общественного транспорта в городе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 27 января.

Он отметил, что теперь пассажиры могут пополнить проездной билет в электронном формате, а после приложить его к считывающему устройству в автобусах, электробусах и трамваях.

— Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать «Тройку». Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тысяч валидаторов на любом маршруте практически в любой точке города. Это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании — установки дополнительного не потребовалось, — заявил заммэра.

Руководитель ведомства добавил, что пополнить баланс можно с помощью мобильных приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт» или на едином транспортном портале, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице уже 70 процентов пассажиров оплачивают поездки в метро без обращения в кассу, что положительно сказывается на экологии и существенно экономит им время.

До этого сообщалось, что в столице меньше чем за месяц работы виртуальной карты «Тройка» ею воспользовались для оплаты проезда более 147 тысяч раз.

8 января также стало известно, что москвичи смогут оплачивать проезд банковской картой на всех турникетах столичного метро до конца 2022 года. Такая опция поможет увеличить проходимость турникетов и сделает поездки еще комфортнее.