Пушков назвал единственный способ наладить отношения между Москвой и Вашингтоном

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отношения Москвы и Вашингтона будут налажены только тогда, когда в мире утвердится новый порядок и США останутся без доминирующего положения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в настоящее время такое развитие событий маловероятно, потому как Штаты не передадут мировое управление кому-то еще.

— Они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем, — пояснил сенатор.

Он подытожил, что обстановку внутри Штатов накаляет настойчивое использование Америкой своих военно-политических ресурсов, передает «Украина.ру».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.