Суд в Петербурге продлил домашний арест вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал до 30 апреля. Девушка обвиняется в убийстве мужа. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»). <...> Срок меры — 30.04.2022, — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В ходе заседания адвокат Кохал Антон Кобит просил суд заменить домашний арест на запрет определенных действий. Свою позицию он аргументировал тем, что расследование уже завершено, а значит, его подзащитной уже можно разрешить работать, совершать прогулки и ходить в магазин.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля 2020 года стало известно, что жена рэпера Картрайта (Александра Юшко — прим. «ВМ») Марина Кохал подозревается в убийстве мужа, который, по ее словам, скончался от передозировки наркотиков. Кохал заявила, что решила избавиться от тела супруга, чтобы не омрачать память о нем зависимостью от наркотиков.

Избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

В ноябре 2021 года адвокат семьи рэпера Картрайта Кобит в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла мужа, когда тот был еще жив.

При этом адвокат сообщил, что просит о личном приеме у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, чтобы донести до него все обстоятельства уголовного дела.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Картрайт и Кохал состояли в браке несколько лет. Пара воспитывала сына.