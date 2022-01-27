Глава Нацгвардии Украины Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре

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Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял сослуживцев в Днепре.

— С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии, — рассказал правоохранитель.

Балан уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, где служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», отмечает РИА Новости.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены.

Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

МВД задержало солдата Артема Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепре. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом, заключили в министерстве.