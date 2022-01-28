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Инфекционист рассказал о предстоящих шестизначных показателях по COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист рассказал о предстоящих шестизначных показателях по COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России в течение недели могут быть достигнуты шестизначные показатели заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

— Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели, — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В своей речи он упомянул то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в начале января заявляла о возможном числе новых случаев заражения в сутки, которое может достичь шестизначных цифр.

Недавно независимый демограф Алексей Ракша рассказал, когда в России произойдет пик заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Он поделился мнением, что распространение этого варианта COVID-19 достигнет пиковых значений 5–11 февраля.

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В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций — ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

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