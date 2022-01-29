На Украине заявили о задержании пограничниками РФ рыбаков в Черном море

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в пятницу, 28 января, о задержании украинских рыбаков российскими пограничниками в Черном море. Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

Денисова сообщила, что два рыбака Иван Герасименко и Руслан Романюта вышли 25 января в Черное море на судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительным данным, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино, который находится в Крыму.

— Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона, — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье «насильственное исчезновение», сотрудники правоохранительных органов расследуют пропажу рыбаков.

— Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины, — заявила Денисова.

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