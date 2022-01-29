Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине заявили о задержании пограничниками РФ рыбаков в Черном море

Юлия Курганова

Происшествия
На Украине заявили о задержании пограничниками РФ рыбаков в Черном море
Фото: youtube.com

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в пятницу, 28 января, о задержании украинских рыбаков российскими пограничниками в Черном море. Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по их освобождению.

Денисова сообщила, что два рыбака Иван Герасименко и Руслан Романюта вышли 25 января в Черное море на судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительным данным, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино, который находится в Крыму.

— Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона, — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что полиция Украины уже возбудила уголовное дело по статье «насильственное исчезновение», сотрудники правоохранительных органов расследуют пропажу рыбаков.

— Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины, — заявила Денисова.

Японскую рыболовецкую шхуну выдворили из России после уплаты шести миллионов рублей штрафа. Задержанную российскими пограничниками японскую шхуну «Эйхо-мару 172» отпустили после уплаты штрафа в размере шести миллионов рублей. Суд признал капитана и судовладельца шхуны виновными в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ.

Читайте также:
Украина Черное море инцидент с рыбаками
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте