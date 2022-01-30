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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося в воскресенье, 30 января, актера Леонида Куравлева.

— Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста, — написал глава города на официальной странице в социальной сети Instagram.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

Также СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР в последнее время жил в доме престарелых.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

30 января артист Леонид Куравлев скончался.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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