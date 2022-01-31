СМИ: новые британские санкции затронут активы энергетических компаний России

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Британское правительство в понедельник, 31 января, представит новый пакет санкций против России. В него войдут в том числе и те, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Об этом говорится в материале английского издания The Times, ссылающегося на источнике в кабмине Британии.

Под санкциями понимаются заморозка счетов и запрет на въезд в страну для ряда физических и юридических лиц. Известно, что они коснутся лиц, имеющих «стратегическое значение» для РФ.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Соединенное Королевство намерено ввести новые санкции в отношении России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

В этот же день стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. В пресс-службе британского премьер-министра рассказали, что премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».