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Рекордное количество заразившихся COVID-19 обнаружили в Пекине перед Олимпиадой

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Олимпиада в Пекине
В мире
Рекордное количество заразившихся COVID-19 обнаружили в Пекине перед Олимпиадой
Фото: Unsplash

За несколько дней до начала Олимпийских игр в Пекине обнаружено рекордное за полтора года количество заразившихся коронавирусом. В столице Китая зафиксировано 20 новых случаев заражения.

В районах с подтвержденными заболевшими власти города решили ввести локдаун. Около двух миллионов человек пройдут обязательное ПЦР-тестирование.

Коронавирус также проник и в Олимпийскую деревню. Положительный тест на выходных обнаружен у 37 спортсменов, среди которых биатлонистка из России Валерия Васнецова. Она не сможет принять участие в соревнованиях. Вместо нее Олимпийский комитет России намерен заявить Евгению Буртасову, передает телеканал «РЕН ТВ».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться в Пекине со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с антиковидными ограничениями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что в китайской столице у российского лидера запланировано посещение церемонии открытия Олимпиады и двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

25 января Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

За день до этого организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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