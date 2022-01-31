Песков назвал очень печальной статистику смертности в России из-за коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Статистика смертности в России из-за коронавируса остается весьма и весьма печальной. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и, главное, предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться, — передает его слова РИА Новости.

Он сообщил, что большое количество смертей вокруг — это реальность, в которой существует общество. Причин такой ситуации много, но меры правительства работают эффективно, система здравоохранения также показала себя с хорошей стороны, хоть и работает в состоянии полной мобилизации. Недостаточным остается уровень вакцинации от COVID-19.

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— Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих, — резюмировал Песков.

Он также отметил, что вопрос введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса остается неактуальным и не обсуждается.

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В России за последние сутки выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в больницу доставлены 9090 человек, что на восемь процентов меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили от COVID-19 еще 30 130 человек — это на 4,1 процента больше, чем 30 января. Количество смертельных случаев составило 621. Таким образом, всего за время пандемии коронавируса заразились 11 861 077 человек. Полностью выздоровел после перенесенной инфекции 10 248 281 пациент, умерло 331 349 человек.