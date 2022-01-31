МЧС наградит спасших девушку во время пожара в Чертанове студентов

Фото: МЧС Москвы

В московском управлении МЧС рассматривают вопрос о награждении студентов, которые вытащили девушку из огня в столичном районе Чертаново. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в ведомстве.

— В главном управлении МЧС России по Москве рассматривается вопрос о награждении граждан, спасших девушку при пожаре 29.01.2022, — цитирует сообщение РИА Новости.

29 января трое юношей спасли девушку, вытащив ее из горящей квартиры на девятом этаже жилого дома в Чертанове Южном на юге Москвы.

В момент возгорания студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров находились вместе с девушкой в квартире. Ребята не растерялись и спустились через окно на этаж ниже. Здесь им на помощь пришел еще один молодой человек — Константин Кремлин. После этого трое юношей помогли подруге спастись от пожара таким же способом.