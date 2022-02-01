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Президент Олимпийского комитета России вылетит на Игры в Пекин 2 февраля

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Президент Олимпийского комитета России вылетит на Игры в Пекин 2 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков приедет на Игры в Пекин в среду, 2 февраля. Об этом сообщают источники.

— Поздняков вылетит в Пекин 2 февраля, — цитирует заявление источников ТАСС.

Накануне организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

25 января олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.

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