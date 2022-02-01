Около 70 процентов больничных листов в Подмосковье закрывают в дистанционном формате

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порядка семидесяти процентов больничных листов в Московской области закрывают в дистанционном формате, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

— За прошедшую неделю у нас в день закрывалось около десяти тысяч листков нетрудоспособности. Из них 70 процентов листков мы закрываем дистанционно, то есть эти люди не приходят в поликлиники, — отметила глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

В области также осуществляется обзвон пациентов с отрицательными ПЦР-тестами. Если у пациентов отсутствуют симптомы заболевания, их соединяют с врачом, который может дистанционно закрыть больничный лист.

Сообщается, что число операторов службы «122» в регионе увеличили до 1,7 тысячи человек. Время соединения снизилось до полутора минут.

С начала января московские поликлиники работают в усиленном режиме. Для оптимизации работы было принято решение перестроить всю систему маршрутизации и распределения потоков пациентов внутри поликлиник. Так, например, были выделены дополнительные площади для приема пациентов именно с симптомами ОРВИ.