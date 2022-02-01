Петербуржец потребовал «запретить» суд на три недели из «омикрона»

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Житель Петербурга потребовал приостановить судебные заседания на три недели из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Петербуржец по имени Матвей обратился в Петербургский городской суд. Он обратил внимание судей на стремительное распространение «омикрона», который передается быстрее чем прочие штаммы COVID-19. Также гражданин намекнул на невысокий процент вакцинированного населения.

В связи с этим Матвей потребовал прекратить судебные заседания, ссылаясь на статью 2 Конституции РФ («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» — прим. «ВМ»).

— В связи с изложенным, гражданин требует безотлагательного прерывания цепочек распространения «омикрона» через судебные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, путем немедленной приостановки заседаний по гражданским делам на три недели, — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом месяце Санкт-Петербургском городском суде прошло очередное заседание, на котором рассматривались иски граждан против введения QR-кодов. На нем петербуржец аргументировал свою позицию желанием посещать цирк в ночные часы.