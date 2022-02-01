Захарова поблагодарила причастных к освобождению осужденных за сбор насекомых россиян

Фото: roscongress / Анна Горбань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 1 февраля, опубликовала в личном блоге пост, в котором поблагодарила всех, кто причастен к освобождению из тюрьмы российских граждан, которые были осуждены за сбор насекомых.

Дипломат отметила, что это дело изначально было абсурдно, но благодаря усилиям дипломатов, СМИ и местного мецената, все худшее осталось позади.

— Огромное спасибо всему нашему посольству в Коломбо, послу Юрию Материю и меценату Фаттаху Шодиеву за то, что эта невероятная история завершилась, и россияне вернулись на Родину. Те самые, которых арестовали власти Шри-Ланки за «собирание жуков», — написала в Telegram-канале Захарова.

Оштрафованным за сбор жуков на Шри-Ланке россиянам разрешили вернуться на родину. Сначала граждане РФ должны были оплатить штраф в миллион рублей, что они и сделали. Возвращение на родину было запланировано на 1 февраля.

Ранее сообщалось, что суд в Шри-Ланке оштрафовал троих российских граждан, которых обвиняли в сборе жуков, на 2 миллиона 888 тысяч рупий (примерно 1,1 миллиона рублей на каждого — прим. «ВМ»). Кроме того, все трое получили условный срок два года с испытательным периодом до пяти лет.

Приговор вынесен Александру Игнатенко и его спутникам Артему Рябову и Николаю Килафяну. Известно, что Игнатенко — ученый, сотрудник зоопарка в Ростове-на-Дону. Знакомые осужденных уже начали сбор денег в Сети для выплаты штрафа. Известно, что Игнатенко задержали еще в 2020 году, он находился в тюрьме, где у него обострилась язвенная болезнь.