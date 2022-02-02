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Названы три самых пошлых и вульгарных знака зодиака

Юлия Курганова

Общество
Названы три самых пошлых и вульгарных знака зодиака
Фото: Pexels

Астрологи отметили, что уже в момент рождения ребенка понятно, какими чертами характера он будет обладать. Виной всему — влияние звезд и планет. Так, например, среди прочих они назвали три знака зодиака, представители которых пошлые и вульгарные личности.

Звездный покровитель Стрельцов — Юпитер, планета изобилия, новых открытий и наслаждений. Они обожают жизнь во всех ее проявлениях, не боятся быть открытыми и называть вещи своими именами. Рожденные под этим знаком обладают тонким чувством юмора. Зачастую некоторых консерваторов их фразы могут довести до истерики: острые на язык Стрельцы «режут правду» без цензуры.

Огненными Овнами управляет Марс — планета воли, смелости и физической активности. Представители данного знака обладают сильным характером, поэтому не видят смысла «темнить». Они удивительно самодостаточны и могут позволить себе говорить что угодно и где угодно. Не исключено, например, что в приличном обществе они отпустят пошлую шутку — это в их репертуаре. Обижаться на них нет смысла — у Овнов это, скорее, вызовет только смех.

Покровитель эмоциональных Скорпионов — Плутон, планета инстинктов и тайных желаний. Они по-особенному относятся к сексу и всему, что касается отношений мужчины и женщины. Скорпионы похотливы и по-своему циничны, правда, в отличие от Стрельцов и Овнов, умеют держать себя в руках. Представители этого знака — сильные личности. Они не видят смысла в том, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки. Черный юмор — вот что помогает им выживать даже в трудных ситуациях, передает Пятый канал.

Астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

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