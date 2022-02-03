Патологоанатом рассказал, как «омикрон»-штамм влияет на легкие
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Особенность «омикрон»-штамма коронавируса заключается в том, что вирус поражает не легочную ткань заболевшего, а верхние дыхательные пути. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский.
— Есть общая тенденция, что «омикрон», в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает легочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает трахеобронхит, воспаление, — пояснил эксперт.
Изменение «предпочтений» новой вариации вируса играет на руку пациентам, так как вероятность серьезных осложнений при «омикроне» сильно снижается, передает слова Кактурского «Москва 24».
Ранее вирусолог Максим Скулачев объяснил, от чего зависит вероятность повторного заболевания COVID-19. По его словам, важную роль играют штаммы болезни.
2 февраля стало известно, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, данный подвид был выявлен в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.