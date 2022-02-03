Патологоанатом рассказал, как «омикрон»-штамм влияет на легкие

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Особенность «омикрон»-штамма коронавируса заключается в том, что вирус поражает не легочную ткань заболевшего, а верхние дыхательные пути. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАМН Лев Кактурский.

— Есть общая тенденция, что «омикрон», в отличие от классической формы коронавируса, в меньшей степени поражает легочную ткань, а в основном поражает дыхательные пути, а именно трахею и бронхи, и вызывает трахеобронхит, воспаление, — пояснил эксперт.

Изменение «предпочтений» новой вариации вируса играет на руку пациентам, так как вероятность серьезных осложнений при «омикроне» сильно снижается, передает слова Кактурского «Москва 24».

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Ранее вирусолог Максим Скулачев объяснил, от чего зависит вероятность повторного заболевания COVID-19. По его словам, важную роль играют штаммы болезни.

2 февраля стало известно, что новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, данный подвид был выявлен в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.