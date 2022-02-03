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Прокуратура проведет проверку после пожара на мебельной фабрике в Подмосковье

Евгений Белоусов

Происшествия
Прокуратура проведет проверку после пожара на мебельной фабрике в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Фрязино Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на мебельной фабрике в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, — говорится в сообщении.

Ангар мебельной фабрики загорелся вечером 3 февраля. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Пожару дан третий ранг из возможных пяти.

До этого пожар произошел в здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте.

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