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Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 85к1 Карта всех событий

ДТП с двумя машинами произошло на Варшавском шоссе. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Варшавском шоссе в районе дома 85, корпус 1 (в районе станции метро «Варшавская») — ДТП с участием двух автомобилей. Заняты две полосы движения в сторону центра из пяти, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

Ночью 4 февраля на съезде с внутренней стороны 43-го километра МКАД на улице Академика Варги опрокинулся бензовоз. Из-за этого съезд на указанную улицу временно был перекрыт.

До этого сообщалось, что в 2021 году в авариях на дорогах Москвы пострадали почти десять тысяч человек. При этом число погибших в ДТП снизилось более чем на пять процентов по сравнению с предшествующим годом.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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