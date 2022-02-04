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Прокуратура начала проверку после видео с матерящимся учителем

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура начала проверку после видео с матерящимся учителем
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Иркутской области прокуратура начала проверку после видео с учителем, на котором тот матерится и бьет школьников. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о ролике, который разместили в соцсети Instagram. На кадрах учитель нецензурно выражается и дает подзатыльник школьнику. Издание irk.ru сообщает, что инцидент произошел в школе № 57 в Иркутске. При этом сам ролик был снят в январе 2021 года.

Начальник местного департамента образования заявил, что учителя уже отстранили от работы. Ведомство начало служебную проверку.

Прокуратура по региону также обратила внимание на произошедшее.

— Проводится проверка по факту размещения в социальной сети Instagram информации о применении насилия к учащимся одной из школ города Иркутска со стороны педагогического работника, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, — сообщили в надзорном ведомстве.

До этого сообщалось, что в Крыму двое подростков пытались задушить девочку на заднем дворе школы. Один из них стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел 1 февраля на территории одной из школ Бахчисарайского района.

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