Стройка и реконструкция 22 станций ведется на всех маршрутах МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Реконструкция и строительство 22 двух станций Московских центральных диаметров (МЦД) ведутся в столице. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на МЦД-2 строят новые платформы Печатники и Марьина Роща, а станцию Москва-Товарная реконструируют и возводят пересадочный узел на остановочный пункт Серп и Молот МЦД-4. Более того, работы ведут на трех и двенадцати станциях МЦД-3 и 4 соответственно.

— Строятся новые платформы Минская, Поклонная, Кутузово и Камушки, а восемь других станций находятся на реконструкции, передает слова заммэра сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Немногим ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта в 2022 году. Планируется завершить строительство БКЛ, реконструкцию Южного речного вокзала и эскалаторной галереи на Воробьевых горах, закрытой около сорока лет назад. В планах правительства также воссоздать речной транспорт столицы.