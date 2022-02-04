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Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в подмосковной школе

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в подмосковной школе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, городское поселение Ашукино Карта всех событий

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши актового зала в подмосковной школе. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учащихся, — заключила собеседница «ВМ».

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в подмосковной школе Фото: Telegram / РИА Новости

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 4 февраля. Кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино (Пушкинский городской округ — прим. «ВМ»), обрушилась. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров.

По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.

До этого сообщалось, что в подмосковном поселке Ржавки (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ») произошел крупный пожар на птицефабрике. Его площадь составляет 800 квадратный метров.

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