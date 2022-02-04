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Рубль продолжил укрепление на фоне рекордно дорогой нефти

Иван Юминов

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Курс рубля
Экономика
Рубль продолжил укрепление на фоне рекордно дорогой нефти
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс рубля продолжил восстановление на фоне рекордно дорогой нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 4 февраля.

Так, стоимость доллара расчетами «завтра» снизилась на 49 копеек до 75,95 рубля. Цена европейской валюты упала на 12 копеек до 87,18 рубля, отмечается на сайте биржи.

4 февраля стоимость фьючерса нефти марки Brent на апрель выросла до 93,05 доллара за баррель. В последний раз цена Brent превышала 93 доллара за баррель в октябре 2014 года. При этом мартовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся в цене до 92,1 доллара.

В тот же день профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.

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