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Пожар произошел в здании посольства России на Филипиннах

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в здании посольства России на Филипиннах
Фото: Telegram / МИД России

Возгорание произошло в посольстве России на Филиппинах. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в пятницу, 4 февраля.

— 4 февраля в здании посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, — говорится в сообщении.

Последствия инцидента устраняются, уточнили в ведомстве. В результате возгорания нет пострадавших, отмечается в Telegram-канале МИД.

3 февраля на юге Москвы на улице Новинки, дом 15, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений в 22:12 пожар локализован и в 22:58 полностью ликвидирован.

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