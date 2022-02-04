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Поступили сообщения о минировании четырех ТЦ в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Поступили сообщения о минировании четырех ТЦ в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Анонимные сообщения о минировании четырех торговых центров в столичном городском округе Мытищи поступили в экстренные службы. Об этом сообщил источник в ведомстве.

— Поступило анонимное сообщение о «минировании» торговых центров «Айсберг», «Самолет», «Бриз» и «Апельсин» в городском округе Мытищи, — передает слова источника РИА Новости.

Эвакуация посетителей и персонала на данный момент не ведется, идут проверки.

Ранее стало известно о том, что неизвестные заявили о минировании всех общеобразовательных школ в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

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