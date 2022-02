Реализацию закона о «приземлении» ИТ-гигантов обсудят в Госдуме в феврале

04 февраля 21:32 Общество

File photo of Apple logo inside the newly opened Omotesando Apple store at a shopping district in Tokyo

План по реализации закона о «приземлении» ИТ-гигантов обсудят в Госдуме в феврале 2022 года. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. — Планируем уже в феврале провести расширенное заседание ИТ-комитета Госдумы, на котором обсудим ход реализации закона о «приземлении, — написал Хинштейн. 4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны. Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей. В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Поделиться в FB Поделиться в VK Поделиться в TW Поделиться в OK Поделиться в TG