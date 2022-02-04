Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реализацию закона о «приземлении» ИТ-гигантов обсудят в Госдуме в феврале

Георгий Соланович

Общество
Реализацию закона о «приземлении» ИТ-гигантов обсудят в Госдуме в феврале
File photo of Apple logo inside the newly opened Omotesando Apple store at a shopping district in Tokyo

План по реализации закона о «приземлении» ИТ-гигантов обсудят в Госдуме в феврале 2022 года. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

— Планируем уже в феврале провести расширенное заседание ИТ-комитета Госдумы, на котором обсудим ход реализации закона о «приземлении, — написал Хинштейн.

4 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что корпорация Apple открыла свое представительство на территории России. Тем самым она первая из иностранных корпораций выполнила все условия нового закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории страны.

Компания уже выполнила два других требования — зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора и предоставила форму обратной связи на своих ресурсах для российских пользователей.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Читайте также:
Госдума Законы Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Все мнения
О проекте