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Неизвестный сообщил о «минировании» офисов банка ВТБ в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Неизвестный сообщил о «минировании» офисов банка ВТБ в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аноним сообщил о минировании столичных офисов банка ВТБ. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

— Поступило анонимное сообщение о минировании в Москве офисов банка ВТБ, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что после сообщения организованы проверки.

В этот же день аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево. Позже проверка показала, что сообщение оказалось ложным.

Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

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