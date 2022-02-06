Депутат Рады заявил о бегстве киевлян из города из-за сообщений о «вторжении» РФ

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Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил о бегстве жителей Киева и властей из столицы на фоне заявлений о «вторжении» РФ. Об этом он написал в субботу, 5 февраля, на своей странице в соцсети Facebook.

Парламентарий посчитал снижение количества людей на улицах украинской столицы последствием информации об «агрессии» России.

— Как думаете, почему? Потому что одни вывозят семьи за границу, другие прячут близких преимущественно в западных областях Украины. Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — заявил Кузьмин.

Он отметил, что представители власти молчат и только «тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти».

В США назвали число возможных жертв в случае «вторжения» России на Украину. В случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.