Синицина и Кацалапов исполнят произвольный танец в командном турнире Олимпиады

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Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина исполнят произвольный танец в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил сам Кацалапов.

— Мы с Викой будем катать произвольный танец, — передает его слова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе. Это позволило отечественной команде сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпиады в Пекине. По итогам пяти программ на первом месте остается Россия с 45 очками, американцы идут на втором месте с 42 очками, а тройку лидеров замыкает Япония с 39 очками.

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на Олимпиаде в Пекине. В активе сборной одна серебряная и одна бронзовая медали.

Лыжница Наталья Непряева принесла отечественной сборной первую медаль на Играх-2022. Ей досталось серебро в скиатлоне.