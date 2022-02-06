СМИ: Британия отправила более 100 солдат спецназа на Украину

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Великобритания направила на территорию Украины более 100 спецназовцев из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает газета Mirror, ссылаясь на источник.

— Силы специального назначения Соединенного Королевства были развернуты в регионе, чтобы помогать и давать советы украинским ВС, — передает издание слова источника.

Приглашенные специалисты обучают украинских военных снайперской стрельбе, диверсиям и тактическим приемам. Среди прибывших советников военнослужащие особой воздушной службы (SAS), особой лодочной службы (SBS), особого разведывательного полка и группы поддержки сил спецназначения.

Накануне сообщалось, что военные США начали прибывать в Польшу для усиления сил НАТО в Восточной Европе.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон перебросит свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Американский лидер сказал, что данный шаг будет сделан «в ближайшем будущем».

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.