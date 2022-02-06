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Пушков раскритиковал Госдеп после предложения верить Штатам на слово

Полина Долганова

В мире
Пушков раскритиковал Госдеп после предложения верить Штатам на слово
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса верить на слово властям США.

С таким предложением Прайс выступил в ответ на просьбу журналиста предъявить доказательства обвинений Штатов о планах РФ снять лжевидео украинского нападения.

— Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа, — написал российский сенатор на своей странице в Telegram.

Накануне в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс заявил, что Россия готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

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