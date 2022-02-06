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Путин на следующей неделе проведет заседание совета по науке и совещание с судьями

Полина Долганова

Политика
Путин на следующей неделе проведет заседание совета по науке и совещание с судьями
Фото: Администрация президента РФ

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседания совета по науке и образованию и совещание судей. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию и 7 февраля встретится с российским лидером Владимиром Путиным. По данным СМИ, глава Франции постарается извлечь выгоду из прогресса в рамках переговоров в «нормандском формате». Он также собирается обсудить будущее безопасности в ЕС.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии.

В этот же день сообщалось, что глава РФ посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

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