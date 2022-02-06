Российские футболисты поддержали отечественных спортсменов на Олимпиаде

Фото: vk/olympic_russia

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры, и отечественные спортсмены уже начали зарабатывать первые медали. Болельщики по всей стране и за ее пределами поддерживают их. То же сделала и сборная России по футболу.

В своем Telegram-канале она выложила трогательный видеоролик, в котором олимпийцам желают удачи, новых побед и прекрасных спортивных достижений. Среди поздравивших были главный тренер сборной Валерий Карпин, полузащитник клуба «Валенсия» Денис Черышев и многие другие.

Видео: Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на пекинской Олимпиаде. Теперь же в активе национальной сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.