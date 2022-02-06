Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские футболисты поддержали отечественных спортсменов на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские футболисты поддержали отечественных спортсменов на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры, и отечественные спортсмены уже начали зарабатывать первые медали. Болельщики по всей стране и за ее пределами поддерживают их. То же сделала и сборная России по футболу.

В своем Telegram-канале она выложила трогательный видеоролик, в котором олимпийцам желают удачи, новых побед и прекрасных спортивных достижений. Среди поздравивших были главный тренер сборной Валерий Карпин, полузащитник клуба «Валенсия» Денис Черышев и многие другие.

Видео: Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на пекинской Олимпиаде. Теперь же в активе национальной сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

Читайте также:
Футбол Россия Олимпийские игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте