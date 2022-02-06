Джабаров отреагировал на заявления Земана о российской разведке

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Владимир Джабаров поддержал слова чешского президента Милоша Земана об отсутствии у Чехии доказательств вторжения российских агентов на склад во Врбетице.

— Он всегда говорил то, что он думал. Он тогда заявлял, что слабо в это верит, — отметил политик.

Он также выразил надежду, что конфликт между странами в скором времени будет исчерпан, передает RT.

Накануне чешский президент Милош Земан заявил, что контрразведка Чехии не имеет доказательств того, что сотрудники российских спецслужб вторглись на склады во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы.

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.