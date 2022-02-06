Пожар площадью 1200 «квадратов» на складе в Подмосковье локализовали

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Дзержинский, улица Карьер ЗИЛ, 4 Карта всех событий

Пожар на складе в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

— В 22:00 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Видео: Telegram / РЕН ТВ|Новости

Вечером 6 февраля на складе в подмосковном Дзержинске произошел пожар. Как уточнил собеседник «ВМ», площадь возгорания достигала более двух тысяч квадратных метров.

Также 6 февраля стало известно, что на Ленинском проспекте загорелся котлован глубиной 15 метров. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась и достигла 300 квадратных метров. В МЧС заявили о локализации возгорания. После пожар был окончательно потушен.