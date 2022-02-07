В Знаменске возбудили уголовное дело в отношении чиновников из-за нападений собак

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В отношении чиновников Знаменска возбудили уголовное дело о халатности. Их бездействие спровоцировало более 120 нападений бездомных собак на граждан. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По аналогичным причинам уголовные дела были возбуждены в Башкортостане, Брянске, Воронежской области и в других регионах, передает РИА Новости.

В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени). Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных.

После этого случая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо ввести ответственность для региональных чиновников, которые контролируют ситуацию с бездомными животными.

Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи нападения собак на людей и разработать предложения по изменению законодательства в данном вопросе.