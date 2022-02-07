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Собчак перевела миллион рублей пострадавшей в ДТП с ее участием

Георгий Соланович

Общество
Собчак перевела миллион рублей пострадавшей в ДТП с ее участием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская журналистка Ксения Собчак перечислила миллион рублей на открытие фотосалона пострадавшей в ДТП с ее участием Оксане Садовник. Об этом сообщил Starhit.

Авария случилась осенью 2021 года. Автомобиль с Собчак в качестве пассажира выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой. Пострадала и Садовник: множественные переломы, ушибы и другие травмы. Врачи буквально собирали ее по частям. Сейчас пострадавшей намного лучше, однако время, потраченное на восстановление, уже не вернуть – бизнес, о котором она мечтала, фотостудия, стоит без дела.

Телеведущая решила помочь Садовник: созвонилась с ней, спросила, как самочувствие, и перевела ей около миллиона рублей «на мечту».

— Пропадает аренда студии, мечта моя. Помещение заприметила еще до аварии <...> муж нашел деньги и заплатил за три месяца вперед, но все застопорилось: нужно делать ремонт, а я до сих пор не в состоянии. Выходило в итоге дорого, ведь тут были голые стены. Ксения перечислила мне миллион частями, который и смогла распределить. Зарплата рабочим вышла только 450 тысяч, плюс мебель, декор, — рассказала Садовник Starhit.

Позже Ксения лично навестила друга по несчастью поддержала ее и пожелала удачи в новых начинаниях.

ДТП с Ксений Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая, а также водитель получили травмы. В автобусе никто не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

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