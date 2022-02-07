Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач прокомментировал игру хоккеисток сборных России и Канады в масках

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Врач прокомментировал игру хоккеисток сборных России и Канады в масках
Фото: pixabay.com

Медицинские маски, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть матч с Канадой на Олимпийских играх в Пекине, доставляют трудности при дыхании, у спортсменов может быстрее появиться усталость. Такое мнение высказал врач спортивной медицины Илья Мелехин.

Он отметил, что в медицинских масках гораздо тяжелее дышать, это может заметить каждый, а нашим спортсменкам пришлось выдержать в них целый матч.

— Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устает, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано, — отметил медик в комментарии «360».

Специалист признался, что прежде не слышал о подобных случаях в спорте. Обычно маски носили те, кто сидел на скамейке запасных и штрафников, но не игроки на поле.

Накануне сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Позже хоккеистки сборной Канады все-таки вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час. Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало. По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу Канады.

Читайте также:
Хоккей Врачи Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте