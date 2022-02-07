Врач прокомментировал игру хоккеисток сборных России и Канады в масках

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Медицинские маски, в которых хоккеисткам сборной России пришлось играть матч с Канадой на Олимпийских играх в Пекине, доставляют трудности при дыхании, у спортсменов может быстрее появиться усталость. Такое мнение высказал врач спортивной медицины Илья Мелехин.

Он отметил, что в медицинских масках гораздо тяжелее дышать, это может заметить каждый, а нашим спортсменкам пришлось выдержать в них целый матч.

— Сопротивление дыхания ничего хорошего не приносит. Поступление кислорода недостаточное. Игрок быстро устает, всякие варианты возможны. Сложно предположить, для чего это сделано, — отметил медик в комментарии «360».

Специалист признался, что прежде не слышал о подобных случаях в спорте. Обычно маски носили те, кто сидел на скамейке запасных и штрафников, но не игроки на поле.

Накануне сообщалось, что начало матча между женскими сборными РФ и Канады по хоккею задерживалось на неопределенный срок. Российские спортсменки ожидали своих соперниц, которые по непонятным причинам долго не выходили на ледовую площадку.

Позже хоккеистки сборной Канады все-таки вышли на матч против российской команды с опозданием почти на час. Официальной информации о том, с чем была связана задержка, пока не поступало. По данным СМИ, канадки не хотели выходить на лед, так как у некоторых представительниц сборной РФ не были готовы тесты на коронавирус.

Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу Канады.