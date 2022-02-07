Пешеходный переход «Больница имени Алексеева» оборудуют системой безопасности

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, Донской район Карта всех событий

Пешеходный переход «Больница имени Алексеева» на юге Москвы оснастят системами безопасности и мониторинга. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Сегодня в столице не только возводятся новые, но и ремонтируется уже существующие объекты дорожной инфраструктуры. Так, в скором времени будет произведено оснащение системами обеспечения транспортной безопасности автодорожного тоннеля, построенного в 2001 году. Тоннель «Больница имени Алексеева» расположен на Загородном шоссе, дом 2, сооружение 1, в районе Донской, — рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.

В переходе установят системы оборудования сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, оповещения, эвакуации, а также еще несколько важных систем. Оборудование разместят в модуле аппаратной, которая будет находиться в служебном помещении ГБУ «Гормост», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что подземный пешеходный переход на Севастопольском проспекте в Донском районе Москвы модернизируют. Подземный пешеходный переход, построенный в 2002 году, оснастят системой сбора и обработки информации, сигнализацией, видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, а также технологиями контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания, уточнила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.