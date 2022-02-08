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Путин сказал, что Россия готова предоставить убежище Порошенко

Виктория Храменкова

В мире
Путин сказал, что Россия готова предоставить убежище Порошенко
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко убежище по гуманитарным соображениям. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— Сейчас на того же Порошенко накатывают, обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал минские соглашения. Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил: придет еще время, готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям, — объяснил Путин, передает РИА Новости.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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