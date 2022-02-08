Путин заявил, что Россия не допустит попытки возвращения Крыма военным путем
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не допустит попытки возвращения Крыма военным путем Украиной. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
— Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путем, — объяснил Путин, передает РИА Новости.
Также глава государства напомнил, что президент США Джо Байден недавно сказал, что пятая статья — это абсолютно императив и будет исполнена.
— Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО... нам что, воевать с НАТО? А вы хотите воевать с Россией? Но ведь так оно и будет, — сказал Путин.
Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.
На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.
Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.
28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.
Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.