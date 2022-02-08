Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: Москва не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях

Полина Долганова

В мире
МИД РФ: Москва не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях
Фото: flickr/uscapitol

Говорить об очередных инициативах Капитолия, которые касаются санкций против России, не имеет смысла. Такое мнение во вторник, 8 февраля, выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

— Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя мракобесные планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без, — цитирует политика РИА Новости.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты и Великобритания анонсировали введение нового пакета сверхжестких или сверхтяжелых антироссийских санкций, мотивируя это якобы готовящимся вторжением России на Украину. «Вечерка» попросила доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Политолог считает, что в нынешней обстановке, и учитывая, что санкции периодически вводятся против России еще с 2014 года, Западу будет довольно трудно найти что-то конкретное, что еще можно запретить или ограничить.

Читайте также:
Политика Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте