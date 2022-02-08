МИД РФ: Москва не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях

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Говорить об очередных инициативах Капитолия, которые касаются санкций против России, не имеет смысла. Такое мнение во вторник, 8 февраля, выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

— Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя мракобесные планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без, — цитирует политика РИА Новости.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты и Великобритания анонсировали введение нового пакета сверхжестких или сверхтяжелых антироссийских санкций, мотивируя это якобы готовящимся вторжением России на Украину. «Вечерка» попросила доцента кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилла Коктыша прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Политолог считает, что в нынешней обстановке, и учитывая, что санкции периодически вводятся против России еще с 2014 года, Западу будет довольно трудно найти что-то конкретное, что еще можно запретить или ограничить.