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Движение автобусов восстановили на Рублевском шоссе после крупного ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Движение автобусов восстановили на Рублевском шоссе после крупного ДТП
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Движение автобусов и электробусов на Рублевском шоссе восстановили после столкновения автомобилей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 февраля.

— Восстановлено движение автобусов и электробусов на Рублевском шоссе, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Позже прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

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