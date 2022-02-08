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В массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Алексей Шепель

Евгений Белоусов

Происшествия
В массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Алексей Шепель
Фото: МЧС
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Миллиардер Алексей Шепель, который пострадал в массовом ДТП на Рублевском шоссе, госпитализирован и находится в сознании. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля.

Уточняется, что именно Шепель бы за рулем машины, спровоцировавшей аварию. По предварительным данным, мужчине стало плохо, говорится в Telegram-канале «112».

Фото: МЧС
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Фото: МЧС
Фото: МЧС
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Фото: МЧС
Фото: МЧС
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Фото: МЧС

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Позже прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

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