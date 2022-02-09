Глава комитета по спорту призвал норвежские СМИ извиниться перед спортсменами из РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Представители норвежских средств массовой информации должны принести свои извинения российским спортсменам за оскорбительные материалы. Об этом в среду, 9 февраля, заявил председатель комитета Государственной думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

— Мы же не повторяем каждый день про случаи дисквалификации их спортсменов, хотя нам есть что вспомнить. К тому же, некоторые препараты от астмы не пустили в Китай, в связи с чем многие норвежцы явно недовольны, — цитирует политика ТАСС.

Накануне президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации из-за негативной новости о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Китае. Она добавила, что «недоумки» захотели сделать резонанс и перебить таким образом в СМИ свой проигрыш в гонке.

После победы российского спортсмена норвежское СМИ NRK выпустило публикацию о том, что российские лыжники вообще не должны принимать участие в гонке.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом он принес национальной сборной третью медаль на текущих Играх.