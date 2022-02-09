Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава комитета по спорту призвал норвежские СМИ извиниться перед спортсменами из РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Глава комитета по спорту призвал норвежские СМИ извиниться перед спортсменами из РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Представители норвежских средств массовой информации должны принести свои извинения российским спортсменам за оскорбительные материалы. Об этом в среду, 9 февраля, заявил председатель комитета Государственной думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

— Мы же не повторяем каждый день про случаи дисквалификации их спортсменов, хотя нам есть что вспомнить. К тому же, некоторые препараты от астмы не пустили в Китай, в связи с чем многие норвежцы явно недовольны, — цитирует политика ТАСС.

Накануне президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации из-за негативной новости о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Китае. Она добавила, что «недоумки» захотели сделать резонанс и перебить таким образом в СМИ свой проигрыш в гонке.

После победы российского спортсмена норвежское СМИ NRK выпустило публикацию о том, что российские лыжники вообще не должны принимать участие в гонке.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом он принес национальной сборной третью медаль на текущих Играх.

Читайте также:
Госдума Норвегия принес извинения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте