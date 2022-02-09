Песков призвал дождаться официальной информации по вопросу допинг-теста у россиян

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо дождаться официальных заявлений относительно сомнительного допинг-теста у одного из российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом в среду, 9 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае не стоит делать поспешных выводов.

— Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ, — сказал представитель Кремля.

Он также призвал общественность дожидаться информации от российских спортивных чиновников и Международного олимпийского комитета, передает ТАСС.

Издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Изначально было запланировано, что спортсменов наградят во вторник, 8 февраля. Теперь церемония перенесена на неопределенный срок.

По словам главы пресс-центра МОК Марка Адамса, Международный олимпийский комитет прикладывает максимум усилий, чтобы разобраться в ситуации с сомнительным результатом допинг-теста у одного из российских фигуристов. При этом он уточнил, что юридические процессы, связанные с допинг-тестами, могут затягиваться.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.