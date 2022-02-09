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«Мутация — суть вируса»: Альтштейн объяснил, что означает новый симптом «омикрона»

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мутация — суть вируса»: Альтштейн объяснил, что означает новый симптом «омикрона»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Повышенная чувствительность, как и другие симптомы COVID-19, никак не связана с мутацией инфекции. Так как любой вирус находится в перманентном состоянии мутации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, гиперестезия как потенциально новый симптом «омикрон»-штамма не говорит о мутации вируса. Генетический материал всякого вируса устроен таким образом, что, когда происходит репликация, то есть воспроизведение этого материала при размножении, обязательно происходят и мутации.

В свою очередь наличие тел или иных симптомов при заражении вирусом помогает врачам ответить на ряд вопросов.

— По симптомам делаются выводы о том, каков патогенез (механизм возникновения и развития болезни — прим. «ВМ») вируса; какие варианты этого патогенеза могут быть; как распознавать болезнь, а также какие лечебные мероприятия могут способствовать выздоровлению пациента, — рассказал специалист.

До этого врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у людей, которые были заражены штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», стала наблюдаться гиперестезия.

В Роспотребнадзоре сообщили, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в настоящее время доминирует в России. Его доля по стране равна 70 процентам от общего числа заболевших.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что случаи заражения «омикроном» зафиксировали во всех субъектах России, кроме Чукотского автономного округа.

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