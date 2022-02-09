Семья журналиста Просвирнина согласна, что его смерть не была насильственной

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Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна с тем, что его смерть не была насильственной. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил адвокат Матвей Цзен.

— Позиция семьи изложена друзьями Егора, редакцией «Царского телевидения», семья согласна с этим текстом и поддерживает его доводы. Какие-либо конкретные детали мы не комментируем, — заявил адвокат.

До этого редакция «Царского телевидения», которую возглавлял погибший журналист, опубликовала хронику последнего дня Просвирнина и результаты посмертной экспертизы. Они пришли к выводу, что версия с насильственной смертью не имеет оснований, а Просвирнин покончил с собой, передает РИА Новости.

8 февраля стало известно, что в анализах Просвирнина были обнаружены кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат.

Смерть Просвирнина

27 декабря сообщалось, что тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Оно имело характерные признаки падения с высоты.

Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.

4 декабря 2021 года журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.