Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семья журналиста Просвирнина согласна, что его смерть не была насильственной

Евгений Белоусов

Происшествия
Семья журналиста Просвирнина согласна, что его смерть не была насильственной
Фото: Youtube / Лиза Лазерсон

Семья погибшего журналиста Егора Просвирнина согласна с тем, что его смерть не была насильственной. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил адвокат Матвей Цзен.

— Позиция семьи изложена друзьями Егора, редакцией «Царского телевидения», семья согласна с этим текстом и поддерживает его доводы. Какие-либо конкретные детали мы не комментируем, — заявил адвокат.

До этого редакция «Царского телевидения», которую возглавлял погибший журналист, опубликовала хронику последнего дня Просвирнина и результаты посмертной экспертизы. Они пришли к выводу, что версия с насильственной смертью не имеет оснований, а Просвирнин покончил с собой, передает РИА Новости.

8 февраля стало известно, что в анализах Просвирнина были обнаружены кокаин, МДМА и седативный антигистаминный препарат.

Смерть Просвирнина

27 декабря сообщалось, что тело 35-летнего Просвирнина обнаружили в центре Москвы. Оно имело характерные признаки падения с высоты.

Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения».

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.

4 декабря 2021 года журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Читайте также:
Журналисты Смерть Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте