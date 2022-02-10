Макрон назвал диалог с Путиным содержательным и насыщенным

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Общение с президентом РФ Владимиром Путиным было содержательным и насыщенным. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава Франции Эммануэль Макрон после визита в Москву и Киев.

— В Москве у нас с президентом Путиным состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены, — написал он.

Французский президент также выразил мнение, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности.

— Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряженная ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России, — отметил Макрон.

9 февраля Белый дом сообщил о переговорах Байдена и Макрона. Псаки заявила об ожидании, что Байден пообщается с другими европейскими лидерами на этой неделе.

8 февраля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Лидер отметил, что после поездки Макрона в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры еще созвонятся и обменяются своими мнениями на этот счет. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве.

Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Специалист подчеркнула, что конфликт на Украине невыгоден ни Макрону, ни Европейскому союзу, ни России.

В данном случае Макрон — сторонник снижения эскалации. В случае развития конфликта выгода есть только у Соединенных Штатов Америки с точки зрения введения санкций и создания определенного образа Байдена: эта ситуация поможет США решить внутренние проблемы за счет внешней, заметила эксперт.