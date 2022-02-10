Уволившаяся в Петербурге из-за стихов Хармса учительница не вернется в школу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина, которая уволилась после скандала из-за чтения ученикам произведений Даниила Хармса, отказалась возвращаться в школу. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

— Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу, — цитирует сообщение «РИА Новости».

По данным ведомства, Сапрыкиной предложили несколько вариантов, однако женщина не намерена в ближайшее время возвращаться к работе в школе.

7 февраля стало известно, что в декабре 2021 года учительницу гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после того, как она прочитала ученикам стихи репрессированных поэтов Хармса и Введенского. Директор образовательного учреждения 80-летняя Светлана Лебедева после тематического урока собрала совещание и выдвинула педагогу ультиматум: или уволиться, или уйти по статье из-за утраты доверия.

Директор гимназии утверждала, что Введенский и Хармс являются «врагами народа» и «пособниками фашистов» — за это они были схвачены в свое время НКВД. Педагог попыталась напомнить Лебедевой, что поэты давно уже оправданы посмертно, но это не убедило женщину.

В итоге Сапрыкина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее учительница сообщила о данном инциденте в социальных сетях.

Позже появилась информация, что Серафима Сапрыкина сменила фамилию, имя и отчество, чтобы устроиться на работу в школу. Ранее ее звали Симой Чингизовной Казимовой. В 2008 году ее осудили на два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.